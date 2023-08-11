عمالة مكناس تحتفي بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في يومها الوطني

ع محياوي _ هبة بريس

تجسيدا للعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رعاياه الأوفياء ببلاد المهجر، واعترافا بالدور الكبير الذي يضطلع به هذا المكون الوطني إلى جانب مختلف الفاعلين في تنمية البلاد وانخراطه في تنزيل النموذج التنموي الجديد المتعلق بتعزيز أوراش التنمية المحلية، خلدت عمالة إقليم مكناس، و تحت شعار “الشباب المغاربة بالخارج: انتظارات وإسهامات”، يوم أمس الخميس 10 غشت الجاري، اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

افتتح هذا الاحتفال، بحضور العامل عبد الغني الصبار، مرفوقا برئيس جهة فاس مكناس ،عمدة جماعة مكناس جواد باحجي، و منتخبي الاقليم، رؤساء المصالح العسكرية الأمنية، رؤساء المصالح اللاممركزة، أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفعاليات المجتمع المدني بالنشيد الوطني وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، إثر ذلك تناول الكلمة السيد عامل عمالة إقليم مكناس مرحبا بالحضور ومذكرا بأن الاحتفاء بالجالية المغربية للخارج مناسبة لتجديد التواصل وتقاسم الأفكار والتجارب والهموم معهم، وكذا تقييم النظرة للحاضر واستشراف المستقبل.

ووجه العامل المعروف بخصاله الطيبة وتفانيه في العمل و كفاءة عالية في الميدان وبابه مفتوح للجميع حسب ما عاينه موقع ” هبة بريس ” ، في كلمته تحية خاصة لمغاربة العالم المنحدرين من ربوع هذا الإقليم وخاصة الشباب منهم لاقتدائهم بأسلافهم الأخيار في التمسك بانتمائهم لوطنهم والحرص على المحافظة على توابيته وهويته وتقديمهم المثال على قيم بلدهم الأصل ذي الحضارة العريقة المتشبعة بروح التعايش والتسامح والانفتاح على الغير.

مؤكدا ان اختيار شعار “الشباب المغاربة بالخارج: انتظارات وإسهامات” موضوعا لهذا اليوم ليس فقط الهدف منه توطيد العلاقة بالشباب المغاربة المقيمين بالخارج بما يمكن من تدبير ناجع لشؤونهم، وانما أيضا للأدوار التنموية التي يقومون بها لصالح بلدهم، من أجل المساهمة في التنمية الشاملة التي يشهدها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وأضاف أن إقليم مكناس يحتاج لطاقات كل ابنائه في الداخل و الخارج للمساهمة في تنميته والاستفادة من مؤهلاته الطبيعية المتنوعة من أجل الاستثمار الأمثل للموارد المحلية و الذاتية المتاحة، والاستفادة من الدينامية المتميزة التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات من تطوير للبنيات التحتية و تعزيز لقدراتها التنافسية إضافة إلى تعزيز الصرح المؤسساتي والديمقراطي، والتي تبقى غنية قبل كل هذا بشبابها المواطن، المتعلم المؤهل، والقادر على تعبئة كافة قدراته للمساهمة في تقدم البلاد والرقي بها الى المكانة التي تستحقها بين البلدان الصاعدة.

إثر ذلك فتح باب المناقشة حيت عبر أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تدخلاتهم عن همومهم ومشاكلهم وانشغالاتهم إن في بلاد الهجرة او في وطنهم الام، معبرين عن املهم في تدخل أني لتجاوزها.

وفي تعقيب للسيد العامل عن هذه التدخلات أعرب عن تفهمه الكبير لانشغالات الجالية المشروعة وأن هناك العديد من الأوراش التنموية يعرفها الإقليم ستحل الكثير منها، معربا عن استعداده لتدارس شكايتهم بتنسيق مع المصالح المعنية، كما تدخل السادة رؤساء المصالح القطاعات المعنية الذين قدموا اجابات للتساؤلات المطروحة كل في دائرة اختصاصه.

وفي ختام الكلمة دعا العامل الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة المعنية إلى تخصيص العناية الكاملة لمواكبة أفراد الجالية المغربية بالخارج وخدمة مصالحهم والتسريع في الاستجابة لطلباتهم وتسوية مشاكلهم فيما يخص إنجاز مشاريعهم الاستثمارية والتنموية وفق القوانين الجاري بها العمل.

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