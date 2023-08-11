مرة أخرى.. الجزائر “تسرق” الزليج المغربي وتضع تصميمه على قميص المولودية

2023-08-11 / 09:25
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هبة بريس - الرباط

عادت الجارة الشرقية، الى ممارسة هوايتها المفضلة والمتمثلة في السطو على التراث والثقافة المغربية.

ومرة أخرى، قامت دولة تبون، بالسطو على الزليج المغربي ووضع تصميمه على قميص نادي مولودية وجدة.

وظهر اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، أمس الخميس، مرتديا قميصا يحمل تصميم الزليج المغربي، في فيديو تقديمي بعد تعاقده مع النادي.

وفور تداول الفيديو والصور، انهالت التعليقات المنتقدة لسرقة الجارة الشرقية “لكل ما هو مغربي”.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء : “من الكسكس الى القفطان الى الزليج، هاد جيران السوء معندهوم حتى شغل من غير سرقة كل ما هو مغربي”.

وأضاف آخر : “أفعال الجارة أصبحت مثيرة للسخرية والشفقة، القميص الذي ارتداه المغاربة لتشجيع منتخبهم في مونديال قطر، تم السطو عليه عاين باين.. الله يشافي”.

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‫10 تعليقات

  3. المرجو من كاتب المقال تصحيح الخطأ (فريق مولودية الجزائر) وليس مولودية وجدة

    1

  5. الدول تتنافس في العلوم والأبحاث والابتكارات، واشباه دول الفاشلة تتنافس على زليج هههههه
    الجزائر والمغرب كلاهما شبه دول

  6. مولودية وجدة مغربية 200%
    صحح الخطأ ايها الكاتب و ما تديري.اخطاء فادحة

    1

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