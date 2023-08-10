اتفاق بين أمريكا و إيران لتبادل السجناء مقابل 6 مليارات دولار

2023-08-10 / 22:23
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هبة بريس ـ وكالات

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق حول تبادل السجناء، وستتلقى طهران بموجبه 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة لاستخدامها في أغراض إنسانية.

و توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين مقابل العديد من الإيرانيين المسجونين وإلغاء تجميد ما يقرب من 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم استخدام الأموال غير المجمدة بموجب شروط الاتفاقية لأغراض إنسانية.

وأضافت أنه كخطوة أولى في تنفيذ الاتفاقية، أطلقت طهران سراح أشخاص يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية المزدوجة سبق اتهامهم بالتجسس، ويخضعون حاليا للإقامة الجبرية.

وأفادت وكالة “ا ف ب” بأن هذا التطور يأتي بعد جهود دبلوماسية هادئة ومضنية بين البلدين يُعتقد أنها تشمل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية.

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