و تستمر مهازل نظام العسكر.. أمريكا تكذب وزير الخارجية الجزائري

2023-08-10 / 22:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لقاءا مع وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن، و هو اللقاء الذي هللت بشأنه خارجية العسكر الجزائري و رصعت به صفحات الإعلام الموجه في الجارة الشرقية صدر صفحاتها الأولى.

خارجية الجزائر تحدثت في بلاغ لها على أن عطاف ناقش مع بلينكن موضوع الصحراء المغربية، قبل أن يخرج بلينكن متحدثا بإسم الولايات المتحدة الأمريكية ليكذب جملة و تفصيلا ما روجت له الديبلوماسية التبونية.

بلينكن أكد في تغريدة له بالصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية أنه تباحث مع وزير الخارجية الجزائري و ناقشا آخر تطورات الوضع في منطقة الساحل وفي أوكرانيا، إضافة إلى تأكيد دعمهما للعملية السياسية للأمم المتحدة في المناطق المتنازع عليها.

الجزائر ما فتئت تروج للأكاذيب، غير أن هاته المرة تلقت صفعة قاسية من الخارجية الأمريكية التي أدركت و لو متأخرة أن السلطات الجزائرية تلعب “لعب دراري الصغار” و قد لا تستحق مستقبلا أي لقاء رسمي كان أم لا.

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