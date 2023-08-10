“نائب فرنسي” يثير غضب المغاربة بتغريدة عن الحجاب والإسلام

هبة بريس _ الربا

أثار عضو الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، جوليان أودول، الجدل بتغريدة مستفزة عن الحجاب والإسلام، عقب فوز منتخب بلاده على المنتخب المغربي، الثلاثاء، في مونديال السيدات.

ونشر النائب الفرنسي، الذي ينتمي لكتلة التجمع الوطني برئاسة اليمينة المتطرفة مارين لوبان، صورة تظهر فيها لاعبة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة، المحجبة، حزينة عقب خسارة فريقها أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-0.

وفي تغريدة، عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، قال أودول: “مبروك للمنتخب الفرنسي الذي تأهل بجدارة إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات، كما أنه انتصار لحقوق وحريات جميع النساء ضد الأيديولوجية الإسلامية”. كما أضاف في تغريدته وسم “إقصاء الحجاب”…

وأثارت التغريدة غضبا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث توالت الردود الغاضبة والتي صبت مجملها في الادانة

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