ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال أسبوع

2023-08-10 / 10:18
11
هبة بريس _ الرباط

رفعت شركات توزيع المحروقات الأسعار من جديد، للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع.

و عرفت مختلف محطات الوقود ارتفاع سعر الغازوال بـ0,23 سنتيما، حيث أصبح 12.25 درهما.

وبذلك وفي أقل من أسبوع، ارتفع سعر الغازوال مرتين ليبلغ حوالي 12.25 درهما للتر، بزيادة تقدر بنحو 23 سنتيما في اللتر الواحد، مقابل استقرار أسعار البنزين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واردات المغرب ارتفعت إلى أزيد من 207 مليار درهم سنة 2022

واردات المغرب ارتفعت إلى أزيد من 207 مليار درهم…

2023-08-09 / 14:22
Photo of مكتب الصرف: 58,8 في المائة من المبادلات التجارية تمت مع أوروبا خلال سنة 2022

مكتب الصرف: 58,8 في المائة من المبادلات التجارية تمت…

2023-08-09 / 14:04
Photo of الفلاحون ينادون بحمايتهم من “الوسطاء” من أجل استقرار الأسعار بالاسواق

الفلاحون ينادون بحمايتهم من “الوسطاء” من أجل استقرار الأسعار…

2023-08-09 / 12:59
Photo of مكتب الصرف : إسبانيا تعزز مكانتها كأول شريك تجاري

مكتب الصرف : إسبانيا تعزز مكانتها كأول شريك تجاري

2023-08-09 / 11:01
Photo of العجز التجاري المغربي يبلغ 308.8 مليار درهم خلال سنة 2022

العجز التجاري المغربي يبلغ 308.8 مليار درهم خلال سنة…

2023-08-09 / 09:53
Photo of مكتب الصرف : الفوسفاط ومشتقاته القطاع الأول على مستوى التصدير في 2022

مكتب الصرف : الفوسفاط ومشتقاته القطاع الأول على مستوى…

2023-08-09 / 09:20
Photo of مطار الرباط سلا.. أزيد من 553 ألف مسافر خلال النصف الأول من 2023

مطار الرباط سلا.. أزيد من 553 ألف مسافر خلال…

2023-08-08 / 17:00
Photo of برلماني ..المغرب يستفيد بدرجة كبيرة من “الشراكة” مع روسيا

برلماني ..المغرب يستفيد بدرجة كبيرة من “الشراكة” مع روسيا

2023-08-08 / 13:00
Photo of حكومة أخنوش تتوفق في تحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ بداية 2023 

حكومة أخنوش تتوفق في تحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ…

2023-08-06 / 14:34
Photo of تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

2023-08-04 / 21:53

‫11 تعليقات

  2. على المجلس الأعلى للحسابات ان يدخل على خط هاته الزيادات المستمرة التي أرعبت المواطنين..

  6. رغم ارتفاع سعر المحروقات على المستوى العالمي يضل سعر المحروقات بالمغرب اغلى من امريكا واوربا بالرغم من اختلاف الحد الادنى للاجور ..

  7. لن يكون هناك أي حل من طرف الحكومة نظرا لتضارب المصالح الظاهر و ما خفي أعظم
    الحل بيد المواطن “حاربوا الغلاء بالإستغناء” ..

  11. الحمد لله على نعمة الصحة
    الحمد لله على نعمة الفوسفات لي كايعمرو الحسابات البنكية ديال السادة ديالنا
    الحمد لله على نعمة الأمن لي هي أهم من ارتفاع سعر المحروقات
    الحمد لله حتى يرضاو علينا… تفضلا منهم يرضاو علينا إلى بغاو
    الحمد لله الحمد لله الحمد لله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق