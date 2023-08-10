ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال أسبوع

هبة بريس _ الرباط

رفعت شركات توزيع المحروقات الأسعار من جديد، للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع.

و عرفت مختلف محطات الوقود ارتفاع سعر الغازوال بـ0,23 سنتيما، حيث أصبح 12.25 درهما.

وبذلك وفي أقل من أسبوع، ارتفع سعر الغازوال مرتين ليبلغ حوالي 12.25 درهما للتر، بزيادة تقدر بنحو 23 سنتيما في اللتر الواحد، مقابل استقرار أسعار البنزين.

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