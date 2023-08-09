سقط أرضا فدهسته عجلات حافلة.. مصرع مساعد سائق بسطات

2023-08-09 / 21:04
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها أن عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد بسطات، فتحت تحقيقاتها اليوم الأربعاء على خلفية سقوط مساعد سائق حافلة للركاب في ظروف غامضة تسبب في وفاته على الفور بعد أن دهسته العجلات.

قائد المركز الترابي المذكور انتقل على الفور إلى منطقة الدشرة قيادة امزورة بإقليم سطات مكان الحادث رفقة معاونيه، حيث أشرف على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، وكذا الاستماع إلى الشهود والقيام بكافة الاجراءات القانونية تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

وفي تفاصيل الحادثة المروعة هاته، أضافت مصادرنا أن شابا ثلاثينيا يشتغل مساعد سائق بحافلة لنقل الركاب كانت في طريقها نحو مدينة شيشاوة منطلقة من مدينة سطات، وعلى مستوى دوار الدشرة بجماعة امزورة توقفت الأخيرة لنقل بعض الركاب على مستوى الطريق، سقط الضحية أرضا لتدهسه عجلات الحافلة في مشهد مؤلم، مما استدعى ربط الاتصال فورا بعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية.

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