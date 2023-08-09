محكمة الدار البيضاء تؤجل محاكمة “متهمي تذاكر المونديال” قصد إعداد الدفاع

2023-08-09 / 20:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أجلت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء جلسة محاكمة المتهمين المتابعين في ملف تذاكر مونديال قطر.

و حسب مصادر مطلعة، فقد قررت هيئة الحكم بمحكمة الدار البيضاء تأجيل المحاكمة لغايك يوم الجمعة 11 غشت الجاري قصد إعداد الدفاع.

كما رفضت المحكمة من جديد طلب تمتيع رئيس إحدى النوادي الرياضية المتابعة في الملف بالسراح المؤقت، ليبقى رهن الاعتقال حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة.

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