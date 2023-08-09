المجلس العسكري في النيجر: “طائرة عسكرية فرنسية خرقت أجواءنا رغم الحظر”

هبة بريس ـ وكالات

اتهم المجلس العسكري في النيجر، الأربعاء، القوة الاستعمارية السابقة فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد في ظلّ تلويح دول غرب إفريقية بالتدخل عسكرياً في نيامي ردّاً على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقال “المجلس الوطني لحفظ البلاد” الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 26 يوليوز إنّ “طائرة عسكرية” تستخدمها “القوات الفرنسية” أقلعت عند الساعة 6,01 صباحاً من نجامينا في تشاد وتعمّدت “قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6,39 و11,15 بالتوقيت المحلي”.

و حذر المجلس العسكري في النيجر من مغبة الاستمرار الفرنسي في استفزاز النيجريين متوعدا بالرد في حال خرق الأجواء الجوية لبلادهم من جديد.

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