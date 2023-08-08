سيارة تدهس ستيني على الطريق بين مراكش وأكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخص ستيني، حتفه على الفور ، بالطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مراكش وأكادير، وتحديدا على مستوى دوار بيزغران بتراب جماعة أفلايسن قيادة دمسيرة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الهالك الذي ينحدر من نفس الدوار، كان يهم بعبور الطريق إلى الجهة الأخرى، ليتفاجأ بسيارة خفيفة قادمة من مدينة أكادير في اتجاه ايمنتانوت، حيث دهسته ما تسبب في وفاته بعين المكان متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها.

وفي الوقت الذي جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بشيشاوة، عملت مصالح الدرك الملكي بإيمنتانوت على فتح تحقيق حول الحادثة لتحديد تفاصيل أكثر حول أسبابها وظروف وقوعها.

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