مطار الرباط سلا.. أزيد من 553 ألف مسافر خلال النصف الأول من 2023

هبة بريس _ الرباط

بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الرباط-سلا، خلال النصف الأول من السنة الجارية، 553 ألف و697 مسافرا، وفقا لمعطيات المكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 105 في المائة في ما يخص المسافرين، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 التي شهدت تسجيل إجمالي حركة عبور بلغ 527 ألف و771 مسافرا.

وبالنسبة لشهر يونيو، يضيف المصدر ذاته، استقبل مطار الرباط-سلا 97 ألف و320 مسافرا، مقابل 91 ألف و189 مسافرا برسم الفترة ذاتها من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بلغت نسبته 107 في المائة

وعلى المستوى الوطني، سجلت مطارات المملكة رقما قياسيا جديدا خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ 12 مليونا و197 ألفا و957 مسافرا، بزيادة قدرها 5 في المائة.

على مستوى الحركة الداخلية، تم تسجيل إجمالي مليون و166 ألف و657 مسافر خلال النصف الأول من سنة 2023، بمعدل استرجاع يناهز 83 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2019.

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