مطار الرباط سلا.. أزيد من 553 ألف مسافر خلال النصف الأول من 2023

2023-08-08 / 17:00
0
هبة بريس _ الرباط

بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الرباط-سلا، خلال النصف الأول من السنة الجارية، 553 ألف و697 مسافرا، وفقا لمعطيات المكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 105 في المائة في ما يخص المسافرين، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 التي شهدت تسجيل إجمالي حركة عبور بلغ 527 ألف و771 مسافرا.

وبالنسبة لشهر يونيو، يضيف المصدر ذاته، استقبل مطار الرباط-سلا 97 ألف و320 مسافرا، مقابل 91 ألف و189 مسافرا برسم الفترة ذاتها من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بلغت نسبته 107 في المائة

وعلى المستوى الوطني، سجلت مطارات المملكة رقما قياسيا جديدا خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ 12 مليونا و197 ألفا و957 مسافرا، بزيادة قدرها 5 في المائة.

على مستوى الحركة الداخلية، تم تسجيل إجمالي مليون و166 ألف و657 مسافر خلال النصف الأول من سنة 2023، بمعدل استرجاع يناهز 83 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2019.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلماني ..المغرب يستفيد بدرجة كبيرة من “الشراكة” مع روسيا

برلماني ..المغرب يستفيد بدرجة كبيرة من “الشراكة” مع روسيا

2023-08-08 / 13:00
Photo of حكومة أخنوش تتوفق في تحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ بداية 2023 

حكومة أخنوش تتوفق في تحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ…

2023-08-06 / 14:34
Photo of تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

تراجع أسعار الدجاج في الاسواق المغربية

2023-08-04 / 21:53
Photo of هل لإنسحاب روسيا من مبادرة الحبوب الأممية تأثير على أسعار الغذاء؟

هل لإنسحاب روسيا من مبادرة الحبوب الأممية تأثير على…

2023-08-04 / 10:56
Photo of بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع المغرب

بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع المغرب

2023-08-03 / 15:59
Photo of سوق الشغل .. جهة الدارالبيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى

سوق الشغل .. جهة الدارالبيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى

2023-08-03 / 13:31
Photo of المغاربة يشترون 94.534 سيارة جديدة عند متم يوليوز

المغاربة يشترون 94.534 سيارة جديدة عند متم يوليوز

2023-08-03 / 11:27
Photo of أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الخميس 3 غشت 2023

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الخميس 3 غشت…

2023-08-03 / 09:43
Photo of أسعار الذهب ترتفع بسبع دولارات مع تراجع العملة الأميركية

أسعار الذهب ترتفع بسبع دولارات مع تراجع العملة الأميركية

2023-08-02 / 22:50
Photo of مجموعة OCP توقع اتفاقية مهمة مع شركة بريطانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

مجموعة OCP توقع اتفاقية مهمة مع شركة بريطانية لإنتاج…

2023-08-02 / 20:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق