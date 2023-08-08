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برلماني ..المغرب يستفيد بدرجة كبيرة من “الشراكة” مع روسيا

2023-08-08 / 13:00
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هبة بريس _ الرباط

مكاسب عدة تجنيها الرباط من اتفاقية التجارة الحرة المزمع مناقشتها مع الجانب الروسي، والتي تشمل 4 بلدان أفريقية…

في الإطار، قال عبد العزيز كوكاس، الخبير الاقتصادي المغربي، إن اتفاقية التبادل الحر المزمع مناقشتها بين المغرب وروسيا تدخل في إطار التنافس الإقليمي والدولي تجاه أفريقيا.

وأضاف أن الخطوة هي جزء من استراتيجية روسية كبرى، حيث تشمل الجزائر ومصر والمغرب، وتهدف لتعزيز الشراكة مع أفريقيا.

ولفت إلى أن المغرب يستفيد من الخطوة بدرجة كبيرة من الشراكة مع روسيا، ويسعى لتنويع شراكاته وعلاقاته مع دول الشرق، وفي المقدمة منها روسيا والصين.

فوائد اقتصادية يعددها الخبير الاقتصادي، تتمثل في مصادر الطاقة والحبوب التي تتوفر لدى روسيا ويحتاج لها المغرب.

ولفت إلى أن منافسة شديدة بين المغرب والجزائر تجاه روسيا، فيما تحافظ الأخيرة على علاقتها بالبلدين، انطلاقا من منطق الاستفادة المتبادلة _ يقول كوكاس لسبوتنيك _
.

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