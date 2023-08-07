لتعزيز روابطهم مع وطنهم.. انطلاق ملتقى المهاجرين المغاربة هذا الأسبوع

هبة بريس ـ الرباط

في إطار دعم جسور التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية بالعناية بأبناء الجالية المغربية بالخارج، تنظم جمعية المستقبل و جمعية “سيميرا” و جمعية الخاوة العميرية الموساوية بالمهجر، ملتقى المهاجر بالفقيه بن صالح في نسخته الأولى تحت شعار ” الشباب المغاربة بالخارج، إنتظارات و إسهامات ” بشراكة مع عمالة إقليم الفقيه بن صالح والمجلس الجماعي والجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية والمجلس الإقليمي و وكالة التنمية البلجيكية وجمعية ملتقى التنمية والهجرة، يومي 10و 11 غشت 2023 و ذلك بالمركب الثقافي و ساحة محمد السادس والقاعة المغطاة للفقيه بن صالح.

ويعد الملتقى الأول للمهاجر في الفقيه بن صالح، مبادرة ستساهم في خلق فرص الإندماج و التعاون ترسيخا لمبادئ وقيم التعايش و التضامن و التآزر بين المغاربة داخل وخارج الوطن.

وسطر الملتقى برنامجا غنيا بالفقرات للإحتفاء بكفاءات علمية و ثقافية و رياضية من أبناء المنطقة والجالية، كما سيعرف الملتقى تنظيم محاضرات و ندوات فكرية تعالج ظاهرة الهجرة و ترصد ملامحها الجديدة، كما سيستضيف الملتقى باحثين و أكاديميين لخلق النقاش و الحوار حول الهجرة وتأطير المهاجرين المستثمرين.

وسيكون الملتقى الأول المهاجر بالفقيه بن صالح ، فرصة لإبراز مواهب أبناء المنطقة بعرض فقرات فنية و موسيقية ، و الاحتفاء بتراث المنطقة.

يشار إلى أن إقليم الفقيه بن صالح يتوفر على جالية مهمة بالخارج من أبناء المنطقة، تشكل إحدى العوامل القوية للرأسمال البشري المساهم في تحقيق التنمية المحلية.

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