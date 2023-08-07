المغاربة ينتظرون زئير اللبؤات ضد فرنسا و مدربها هيرفي رونار
هبة بريس ـ رياضة
ينتظر الجمهور المغربي موعد مباراة ثمن نهائي مونديال السيدات التي ستجمع لبؤات الأطلس بالمنتخب الفرنسي على أحر من الجمر و ذلك غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثانية عشر منتصف النهار بتوقيت المغرب.
و ما يميز هذا اللقاء بغض النظر عن قيمة الفوز به و التي ستجعل لبؤات الأطلس يصلن لربع النهائي في إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم المغربية، غير أنه بحسابات خاصة.
و ينتظر المغاربة من سيدات المنتخب رد الدين للفرنسيين الذين أقصوا أسود الأطلس في مونديال قطر للرجال من نصف النهائي.
كما أن المنتخب الفرنسي للسيدات يدربه هيرفي رونار، المدرب السابق للمنتخب المغربي للرجال، و الرجل يحظى بحب و احترام كبيرين في المغرب لكنها مناسبة للتأكيد له على أن العمل الكبير المنجز في المغرب كرويا لم يكن وحده المساهم فيه.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
10 تعليقات
نتمنى لهن الفوز على الفرنسيات..
كل التوفيق والنجاح والسداد لهن..
على اللبؤات الزئير على الفرنسيات..
حظ سعيد لهن..
عليهن أن هزم الفرنسيات..
السلاح هو روح المجموعة خاص يكون التركيز العالي وإن شاء الله مربوحة..
باربي توفقهم ياربي قلوبنا معهن..
التركيز ثم التركيز..
مربوحة ان شاء الله تعالى..
نتمنى لهن الفوز إن شاء الله..