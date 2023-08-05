معضلة احتلال الملك العمومي بسطات تُحرج السلطات

2023-08-05 / 18:40
0
هبة بريس_ سطات

تعيش مدينة سطات فوضى عارمة لم تشهدها منذ قبل على مستوى احتلال الملك العمومي…، شوارع محتلة ومتاجر ومحلات ومقاهي ترامى اصحابها على الملك العمومي، وباعة جائلون قادمون من مختلف المناطق بعرباتهم وسياراتهم وشاحناتهم، استفادوا من ما يشبه بالهدنة الغير المعلنة من قبل السلطات التي لم تحرك ساكنا…فاستقروا بمعظم الشوارع والأزقة لعرض بضائعهم ” ها مول الدلاح، ها مول البطيخ، ها مول الكرموس واللائحة طويلة…”  خاصة بشارع الجنرال الكتابي من الجانبين، وشارع عبد الرحمن اسكيرج وبشارع الجيش الملكي وغيرها من الأحياء السكنية، مُحولين المدينة إلى أكبر سوق أسبوعي قروي، تاركين وراءهم أكواما من النفايات والأزبال زادت من مخاطر التلوث الذي بات السمة البارزة بهذه المدينة.

وناشد العديد من الغيورين السلطات الاقليمية والمحلية بالمدينة للتحرك والقيام بحملات موسعة تكون كفيلة بلاسترجاع ما تم استباحته من حقوق المواطنين الراجلين خلال تنقلاتهم، لا أم تكون حملات محتشمة ظرفية سرعان ما تعود حليمة لعادتها القديمة، للعمل على وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت من المسكوت عنها،منها العديد من استفاد منها العديد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والباعة الجائلين…

إن قيام المرء بجولة قصيرة في هاته المواقع و خاصة في الفترة المسائية، سيقف عن حجم الفوضى وكذا الوضعية الكارثية جراء تراكم الأزبال وغياب النظافة، مما يعطي صورة سيئة للمدينة إضافة إلى الفوضى المنتشرة في كل مكان التي تزكم الأنوف ناهيك عن إنتشار الحشرات التي باتت تزعج راحة المواطنين، هذه الأخيرة التي ذاقت ذرعا من الأمر وأضحت تتساءل بحرقة عن تقصير وتقاعس كل من المجلس البلدي  والسلطات المحلية في التدخل بشكل جدي ومسؤول لوضع لهذا التغول الذي بات يسيء لماتبقى من جمالية المدينة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ملاكمة ..تتويج خديجة المرضي بطلة لإفريقيا

ملاكمة ..تتويج خديجة المرضي بطلة لإفريقيا

2023-08-05 / 16:30
Photo of غرق قاطرة إثر تصادم مع ناقلة في قناة السويس المصرية

غرق قاطرة إثر تصادم مع ناقلة في قناة السويس…

2023-08-05 / 16:12
Photo of مطالب بإصلاح أنظمة التقاعد دون المساس بالأجراء

مطالب بإصلاح أنظمة التقاعد دون المساس بالأجراء

2023-08-05 / 15:50
Photo of كرة القدم…لجنة الأخلاقيات توقف الخاليقي والبورقادي

كرة القدم…لجنة الأخلاقيات توقف الخاليقي والبورقادي

2023-08-05 / 15:10
Photo of بطولة الأندية العربية.. النصر السعودي يصطدم بالرجاء في ربع النهائي

بطولة الأندية العربية.. النصر السعودي يصطدم بالرجاء في ربع…

2023-08-05 / 14:55
Photo of 200 ألف شخص يستقبلون البابا فرنسيس في مزار فاطمة بالبرتغال

200 ألف شخص يستقبلون البابا فرنسيس في مزار فاطمة…

2023-08-05 / 14:33
Photo of ارتفاع الأصول المالية للأسر المغربية بـ 6,4 في المائة سنة 2022

ارتفاع الأصول المالية للأسر المغربية بـ 6,4 في المائة…

2023-08-05 / 14:00
Photo of مول “فرقة” عارض على مدير الاشهار في 2m لأستراليا

مول “فرقة” عارض على مدير الاشهار في 2m لأستراليا

2023-08-05 / 13:32
Photo of تازة.. م__صرع ثلاثة أشخاص أثناء سقوط سيارة من أعلى قنطرة .

تازة.. م__صرع ثلاثة أشخاص أثناء سقوط سيارة من أعلى…

2023-08-05 / 13:23
Photo of تارودانت : توقيف 3 جانحين ضمنهم فتاة متهمين بالسرقة و ” الكريساج”

تارودانت : توقيف 3 جانحين ضمنهم فتاة متهمين بالسرقة…

2023-08-05 / 12:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق