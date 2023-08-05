معضلة احتلال الملك العمومي بسطات تُحرج السلطات

هبة بريس_ سطات

تعيش مدينة سطات فوضى عارمة لم تشهدها منذ قبل على مستوى احتلال الملك العمومي…، شوارع محتلة ومتاجر ومحلات ومقاهي ترامى اصحابها على الملك العمومي، وباعة جائلون قادمون من مختلف المناطق بعرباتهم وسياراتهم وشاحناتهم، استفادوا من ما يشبه بالهدنة الغير المعلنة من قبل السلطات التي لم تحرك ساكنا…فاستقروا بمعظم الشوارع والأزقة لعرض بضائعهم ” ها مول الدلاح، ها مول البطيخ، ها مول الكرموس واللائحة طويلة…” خاصة بشارع الجنرال الكتابي من الجانبين، وشارع عبد الرحمن اسكيرج وبشارع الجيش الملكي وغيرها من الأحياء السكنية، مُحولين المدينة إلى أكبر سوق أسبوعي قروي، تاركين وراءهم أكواما من النفايات والأزبال زادت من مخاطر التلوث الذي بات السمة البارزة بهذه المدينة.

وناشد العديد من الغيورين السلطات الاقليمية والمحلية بالمدينة للتحرك والقيام بحملات موسعة تكون كفيلة بلاسترجاع ما تم استباحته من حقوق المواطنين الراجلين خلال تنقلاتهم، لا أم تكون حملات محتشمة ظرفية سرعان ما تعود حليمة لعادتها القديمة، للعمل على وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت من المسكوت عنها،منها العديد من استفاد منها العديد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والباعة الجائلين…

إن قيام المرء بجولة قصيرة في هاته المواقع و خاصة في الفترة المسائية، سيقف عن حجم الفوضى وكذا الوضعية الكارثية جراء تراكم الأزبال وغياب النظافة، مما يعطي صورة سيئة للمدينة إضافة إلى الفوضى المنتشرة في كل مكان التي تزكم الأنوف ناهيك عن إنتشار الحشرات التي باتت تزعج راحة المواطنين، هذه الأخيرة التي ذاقت ذرعا من الأمر وأضحت تتساءل بحرقة عن تقصير وتقاعس كل من المجلس البلدي والسلطات المحلية في التدخل بشكل جدي ومسؤول لوضع لهذا التغول الذي بات يسيء لماتبقى من جمالية المدينة.

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