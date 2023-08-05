A shipping container passes through the Suez Canal in Suez, Egypt February 15, 2022. Picture taken February 15, 2022. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

غرق قاطرة إثر تصادم مع ناقلة في قناة السويس المصرية

2023-08-05 / 16:12
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، السبت، غرق إحدى قاطراتها إثر حادث تصادم مع إحدى الناقلات التي كانت تمر عبر القناة، فيما تتواصل أعمال إنقاذ لطاقم القاطرة المكون من سبعة أفراد.

وكشف بيان للهيئة أن أعمال النقل البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة “تشاينا غاس ليجيند” والقاطرة “فهد” التابعة لهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن الناقلة كانت ضمن قافلة ” الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونغ كونغ”.

واصطدمت الناقلة مع القاطرة “مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها”، ولم تكشف هيئة قناة السويس عن وضع حركة الملاحة في ظل الحادث.

كما أوضح البيان أن الناقلة يبلغ طولها 230 مترا بغاطس 27 قدم وحمولة كلية 52 ألف طن، وتنتظر حاليا في مدينة بورسعيد إحدى مدن القناة، لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

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