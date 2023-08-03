Volkswagen export cars are seen in the port of Emden, beside the VW plant, Germany March 9, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer - RC1C7C85E320

المغاربة يشترون 94.534 سيارة جديدة عند متم يوليوز

2023-08-03 / 11:27
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هبة بريس _ اقتصاد

أظهرت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في المملكة بلغ 94.534 وحدة عند متم يوليوز 2023، أي بانخفاض نسبته 1,06 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الجمعية أنه حسب الصنف، عرف عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص ارتفاعا بنسبة 0,62 في المائة، ليبلغ 86.306 وحدات برسم الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، بينما بلغ عدد السيارات النفعية الخفيفة 8.228 وحدة (ناقص 15,81 في المائة).

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