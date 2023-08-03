المغاربة يشترون 94.534 سيارة جديدة عند متم يوليوز

هبة بريس _ اقتصاد

أظهرت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في المملكة بلغ 94.534 وحدة عند متم يوليوز 2023، أي بانخفاض نسبته 1,06 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الجمعية أنه حسب الصنف، عرف عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص ارتفاعا بنسبة 0,62 في المائة، ليبلغ 86.306 وحدات برسم الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، بينما بلغ عدد السيارات النفعية الخفيفة 8.228 وحدة (ناقص 15,81 في المائة).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0