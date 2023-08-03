أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الخميس 3 غشت 2023
هبة بريس
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الخميس 3 غشت 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — شراء — بيع
1 أورو 9.9839 – 11.6029
1 دولار أمريكي 9.1444 – 10.6272
1 دولار كندي 6.8384 – 7.9474
1 جنيه استرليني 11.612 – 13.496
1 جنيه جبل طارق 11.604 – 13.486
1 فرنك سويسري 10.397 – 12.083
100 كرونة سويدية 85.199 – 99.015
1 ريال سعودي 2.4377 – 2.8331
1 دينار كويتي 29.723 – 34.543
1 درهم إماراتي 2.4896 – 2.8934
1 ريال قطري 2.5103 – 2.9173
1 دينار بحريني 24.255 – 28.189
100 ين ياباني 6.3893 – 7.4255
1 ريال عماني 23.752 – 27.604
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