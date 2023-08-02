نتنياهو للملك..اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء سيرتقي بعلاقاتنا إلى مستويات أعلى

2023-08-02 / 10:56
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هبة بريس _ الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة، من الوزير الأول لدولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب نتنياهو، في هذه البرقية، لجلالة الملك عن أحر تهانئه ومتمنياته لجلالته بالصحة والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “تحت قيادتكم حقق المغرب تقدما كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وتابع الوزير الأول الإسرائيلي أن العلاقات العميقة بين البلدين، تنبني على تاريخ مشترك، وتقارب عميق بين الشعبين، مؤكدا أن اعتراف إسرائيل مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء، وزيارته المرتقبة للمغرب، سترتقي بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى.

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