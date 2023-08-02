الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر

2023-08-02 / 10:31
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هبة بريس _ الرباط

وجّهت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، تحذيرا للأمريكيين يطالبهم بـ”توخي أقصى درجات الحذر عند السفر إلى الجزائر ”.

ونبّه التحذير إلى أن “تراب الجزائر يحتوي على مناطق ذات مخاطر أمنية عالية”، لذلك يوجب على الأمريكيين التقيد بدرجة عالية ومن «الحذر».

وطبعت مستوى استشارة السفر الى المغرب باللون الأصفر على غرار مجموع الدول الأوروبية، التي تنصح الخارجية الامريكية رعاياها بالسفر اليها مع أخذ الاحتياطات العادية كتلك التي تتخذ في الدول الآمنة.

وجاء في التحذير أن “ليبيا دولة غير آمنة”، لذلك حملت ليبيا في تحديث خريطة السفر كما أعدتها الخارجية الأمريكية اللون «الأحمر»، على غرار كل من مالي والسودان.

ونصحت الخارجية الأمريكية الرعايا الامريكيين بإعادة النظر في السفر إلى موريتانيا التي تحدها شمالا الجزائر حيث مخيمات البوليساريو في تيندوف. كما نصحت الرعايا الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى مصر.

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‫11 تعليقات

  11. زمان العم صام مضى الى غير رجعة من يعول علبه فهو من الخاسرين الجزاءر ارض الشهداء ترفض ان تكون عبدا عند الصهاينة

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