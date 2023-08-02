تحويلات مغاربة العالم تفوق 55 مليار درهم عند متم يونيو

هبة بريس _ القسم الاقتصادي

بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 55,3 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 48,57 مليار درهم المسجلة قبل سنة.

جاء ذلك في الإحصائيات التي أعلن عنها مكتب الصرف في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو، حيث أظهرت هذه التحويلات بذلك ارتفاعا بنسبة 13,9 في المائة (زائد 6,75 مليار درهم) مقارنة بشهر يونيو 2022.

ومن جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات من 24,84 مليار درهم إلى 62,5 مليار درهم.

وقال المصدر ذاته، إن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع الصادرات (من زائد 36,3 في المائة إلى 121,85 مليار درهم) وهو مستوى فاق ارتفاع الواردات (زائد 14,7 في المئة إلى 59,35 مليار درهم).

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