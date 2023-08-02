تحويلات مغاربة العالم تفوق 55 مليار درهم عند متم يونيو

2023-08-02 / 09:27
0
هبة بريس _ القسم الاقتصادي

بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 55,3 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 48,57 مليار درهم المسجلة قبل سنة.

جاء ذلك في الإحصائيات التي أعلن عنها مكتب الصرف في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو، حيث أظهرت هذه التحويلات بذلك ارتفاعا بنسبة 13,9 في المائة (زائد 6,75 مليار درهم) مقارنة بشهر يونيو 2022.

ومن جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات من 24,84 مليار درهم إلى 62,5 مليار درهم.

وقال المصدر ذاته، إن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع الصادرات (من زائد 36,3 في المائة إلى 121,85 مليار درهم) وهو مستوى فاق ارتفاع الواردات (زائد 14,7 في المئة إلى 59,35 مليار درهم).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقيع اتفاقية بيترولية بين مكتب الهيدروكربورات والمعادن وشركة “شاريوت”

توقيع اتفاقية بيترولية بين مكتب الهيدروكربورات والمعادن وشركة “شاريوت”

2023-08-01 / 23:07
Photo of وزير تركي: “حجم التبادل التجاري بيننا و المغرب عرف زيادة كبيرة”

وزير تركي: “حجم التبادل التجاري بيننا و المغرب عرف…

2023-08-01 / 22:27
Photo of عجز ميزانية المغرب يبلغ 27,9 مليار درهم

عجز ميزانية المغرب يبلغ 27,9 مليار درهم

2023-08-01 / 16:42
Photo of الاتحاد الأوروبي : لا “مخاطر فورية” على الطاقة النووية إذا قطعت النيجر إمدادات اليورانيوم

الاتحاد الأوروبي : لا “مخاطر فورية” على الطاقة النووية…

2023-08-01 / 15:59
Photo of بنك المغرب : سوق الشغل “تضرر” والساكنة النشيطة في تناقص

بنك المغرب : سوق الشغل “تضرر” والساكنة النشيطة في…

2023-08-01 / 15:35
Photo of شركات المحروقات تعلن عن زيادة جديدة في الأسعار

شركات المحروقات تعلن عن زيادة جديدة في الأسعار

2023-08-01 / 12:29

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. فاتح…

2023-08-01 / 12:05
Photo of تقرير بنك المغرب .. التبليغ عن أزيد من نصف مليون شيك

تقرير بنك المغرب .. التبليغ عن أزيد من نصف…

2023-08-01 / 10:31
Photo of بتعاون مع أمريكا.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم دورة تكوينية تقنية

بتعاون مع أمريكا.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم دورة…

2023-07-31 / 20:23
Photo of مخزون الذهب في المغرب يستقر في 22 طنا

مخزون الذهب في المغرب يستقر في 22 طنا

2023-07-31 / 17:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق