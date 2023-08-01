الفيفا تختار طاقم تحكيم إيطالي لمباراة لبؤات الأطلس و كولومبيا

2023-08-01 / 18:25
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هبة بريس ـ رياضة

اختارت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، طاقم تحكيم إيطالي لمباراة لبؤات الأطلس و كولومبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات لكأس العالم للسيدات.

وتم تعيين الإيطالية ماريا سولي فيريري كابوتي حكمة للساحة، بمساعدة فرانشيسكا دي مونتي، والبلجيكية ميهيلا تبوسا، فيما ستكون الجنوب إفريقية أخونا ماكاليما، حكمة رابعة.

و ستكون لبؤات الأطلس في مهمة صعبة لحسم التأهل أمام متصدر المجموعة المنتخب الكولومبي الذي حقق انتصارين أمام كل من كوريا الجنوبية و ألمانيا، فيما لاعبات المنتخب المغربي انهزمن أمام ألمانيا و فزن على المنتخب الكوري الجنوبي.

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