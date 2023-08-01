الأساتذة المقصيون من خارج السلم يحتجون أمام وزارة بنموسى
هبة بريس ـ الرباط
احتج عدد من الأساتذة المقصيون من خارج السلم “أساتذة الزنزانة 10” أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للفت الانتباه لملفهم المطلبي الذي طاله التقادم و الإهمال.
و في هذا الصدد، نظم العشرات من الأساتذة المقصيين من خارج السلم وقفة حاشدة أمام وزارة بنموسى و ذلك بعد أن جوبهت مطالبهم بالتسويف و لم يتم التفاعل معها بشكل جدي حسب تعبيرهم.
و لم تمنع العطلة الصيفية الأساتذة من الاحتشاد بعدد كبير أمام مقر الوزارة السالفة الذكر، حيث رفعوا شعارات مطالبة بإنصافهم و رافعين لافتات تشير لملفهم المطلبي و الذي في مقدمته استفادتهم من الترقية و الزيادة في الأجور.
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11 تعليقات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستاذ يطالب بحقوقه الشرعية للاسف يقومون بسجنه وهل هذآ يعقل؟؟؟؟؟
يجب انصاف الأستاذ لأنه أعطى كل ما في وسعه للاجيال الصاعدة. ياسيد بنموسى ومن بينهم انت !!!
ككوني استاذ اطالب السيد بنموسى بالزيادة في الأجور لأنها لا تكفينا في معيشتنا الشهرية.
عار ثم عار على وزارة التربية والتعليم استاذ يفني حياته في التعليم من أجل النهوض بأجيال في المستوى المطلوب، والوزارة لم تراعي بجدية متطلبات الأستاذ….
تعدد المطالب للأستاذ تكثر والوزارة تهمل وكيف يتم الانصاف ياسيد بنموسي ؟؟؟؟ ومتى تفك هذه المطالب المشروعة للأستاذ ؟؟؟؟
هناك تميز بين الوظائف الأمنية من ناحية الترقية والعكس صحيح بالنسبة لتربية الوطنية والفاهم يفهم هههههههههههه.
يجب على وزارة التربية الوطنية ان تراعي بجدية أجور الاستاذ فهي أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ونحن نعيش أزمة معيشية صعبة جدا…
حتى العطلة الصيفية لو يستفيد منها الأستاذ يجب تحقيق العدالة الإجتماعية ولكم واسع النظر ؟؟؟!!!
خير الكلام ما قل ودل هو (كاد المعلم ان يكون رسول.)
أين ذهبت حقوق الاستاذ المتقاعد ؟؟؟ هل اصبح في لا محل له من الاعراب..