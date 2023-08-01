بنك المغرب : سوق الشغل “تضرر” والساكنة النشيطة في تناقص

هبة بريس _ اقتصاد

كشفت معطيات رسمية، عن تضرر سوق الشغل بالموسم الفلاحي غير الجيد، مما زاد من حدة المنحى التنازلي للتشغيل في الفلاحة، لتنزل بذلك حصة هذا القطاع ضمن الحجم الإجمالي للتشغيل، للمرة الأولى، إلى أقل من 30 في المائة.

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، حيث أفاد أنه بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، أدى رفع القيود الصحية إلى تحسن الشغل في بعض فروع الخدمات، لاسيما الإيواء والمطاعم، التي سجلت إحداثا استثنائيا لما عدده 46 ألف منصب. وعلى العكس، عرف قطاعا الصناعة والبناء والأشغال العمومية شبه ركود.

وعلى هذا الأساس رجح التقرير ذاته، أن يكون الاقتصاد الوطني قد فقد 24 ألف منصب بعد إحداث 230 ألف منصب شغل سنة من قبل وخسارة 432 ألف منصب في 2020، ليصل بذلك حجم التشغيل إلى 10,7 مليون، أي مستوى أدنى بنسبة 2,1 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وفي مقابل ذلك، سجل عدد النشيطين في سوق الشغل انخفاضا بواقع 89 ألف، مما أدى إلى تراجع ملموس وعام في معدل النشاط إلى 44,3 في المائة إجمالا، وإلى 19,8 في المائة وسط النساء و69,6 في المائة بين الرجال.

وخلال سنة 2022، انخفضت الساكنة النشيطة بنسبة 0,7 في المائة إلى 12,2 مليون شخص. وهم هذا التراجع حصريا النساء، مع انخفاض بنسبة 4,2 في المائة إجمالا، وبنسبة 9,7 في المائة في البوادي و0,4 في المائة في المدن، وهو ما أدى إلى تدني نسبة النساء العاملات من 23,5 في المائة إلى 22,6 في المائة.

ونبه التقرير إلى أنه لايزال مستوى التأهيل لدى الساكنة النشيطة ضعيفا، مع معدل يصل إلى 47,1في المائة بالنسبة للنشيطين غير الحاصلين على شهادات.

ونتيجة لذلك، يردف تقرير البنك المركزي، انخفضت نسبة البطالة بواقع 0,5 نقطة مئوية لتصل إلى 11,8 في المائة على الصعيد الوطني، مع تراجعها إلى 15,8 المائة في الوسط الحضري وارتفاعها إلى 5,2 في المائة في المناطق القروية.

وفيما يخص الأجور بالقيمة الاسمية، فقد سجلت حسب التقرير ارتفاعات بنسبة 2,1 في المائة في القطاع الخاص 2 وبواقع 3,7 في المائة في الوظيفة العمومية، وأخذا بالاعتبار تطور التضخم، تكون هذه الأجور قد تراجعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 4,3 في المائة و2,8 في المائة على التوالي.

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