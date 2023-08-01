تقرير بنك المغرب .. التبليغ عن أزيد من نصف مليون شيك
هبة بريس _ اقتصاد
أفاد بنك المغرب بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022 أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة لذلك، أظهر عدد التسويات المنجزة تراجعا بنسبة 6 في المائة، بينما انخفض مبلغها بنسبة 2,8 في المائة ليستقر عند 4,5 مليار درهم.
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10 تعليقات
عقوبة سجنية قاسية جدا بإصدار شيك بدون رصيد..
القانون التجاري واضح عدم توفر مؤونة شيك يعرض صاحبه المسألة القانونية والسجن أحيانا..
أحيانا هناك من يمتهن النصب والاحتيال بالتعامل بالشيكات..
هناك الآلاف يوميا يصدر البحث عليهم بإصدار شيكات..
اللهم اهدي الجميع ..
أغلب التجار يصدر يتعامل بالشيك .الذي يعتبر أداة خطيرة ..
يجب الإلتزام عند اعطاء شيك وتوفير مبلغه كاملا..
الشيك لا ينصح التعامل به ..
على الجميع عدم التعامل كثيرا بالشيك..
تقرير بنك المغرب صادم هاته السنة..