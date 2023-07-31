تردد مانشستر يونايتد يدفع أمرابط لاستئناف تداريبه مع فيورنتينا

2023-07-31 / 18:26
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هبة بريس ـ رياضة

عاد الأسد المغربي سفيان امرابط لاستئناف تداريبه الاعتيادية مع ناديه فيورنتينا الإيطالي في انتظار الحسم النهائي في مستقبله الكروي خاصة في ظل تردد إدارة مانشستر يونايتد في حسم صفقته.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أمرابط يعتبر هدفا أساسيا للمدرب إريك تين هاج هذا الصيف، الذي طلب من إدارة ناديه تقديم عرض لضمه.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد عرض على فيورنتينا 21.5 مليون جنيه إسترليني، لضم أمرابط هذا الصيف،طغير أن ناديه يطالب بما يقرب من 26 مليون جنيه إسترليني.

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