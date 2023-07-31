وزير اسباني..المغرب “نموذج” لبلدان المنطقة

2023-07-31 / 11:23
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، أن المغرب يكرس نفسه “نموذجا” لبلدان المنطقة من حيث الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.

وقال بلاناس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته مساء الأحد بمدريد، سفيرة المغرب لدى إسبانيا السيدة كريمة بنيعيش، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، إن “التقدم الذي أحرزه المغرب يجعل من المملكة نموذجا للدول الأخرى في العالم العربي والإفريقي من حيث الديمقراطية والتنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان”.

وأوضح أن المغرب باعتباره “بوابة أوروبا إلى القارة الأفريقية، بلد مهم لإفريقيا، بقدر أهمية إسبانيا بالنسبة لأوروبا”.

كما أكد السيد بلاناس، بهذه المناسبة، على العلاقات “الاستراتيجية والقوية والمتطلعة الى المستقبل” بين إسبانيا والمغرب.

وقال ان “العلاقات بين إسبانيا والمغرب استراتيجية لكلا البلدين. من مصلحتنا جميعا أن تسير على نحو جيد. وهما بالفعل يسيران على ما يرام اقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا”، مؤكداً أن البلدين يقيمان “علاقات استراتيجية للصداقة والتعاون وحسن الجوار”.

وخلص الى القول “إننا نعيش في عالم معقد للغاية، وعلى الرغم من هذا الوضع، تمكنت إسبانيا والمغرب من بناء علاقة قوية للغاية وهما مصممان على تعزيزها في المستقبل”.

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‫8 تعليقات

  1. التجربة المغربية في مجال الاقتصاد والتنمية تجعله بين الدول الافريقية والعربية متقدما ..

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