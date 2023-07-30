الملك محمد السادس

واشنطن تشيد بدور الملك في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين

2023-07-30 / 10:39
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هبة بريس _ الرباط

أشادت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بدور الملك محمد السادس في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وفي بيان صدر بمناسبة احتفال الشعب المغربي بالذكرى الـ24 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، باسم حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، عن تهانئه وأطيب متمنياته لجلالة الملك وللشعب المغربي.

وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية “أبعث بأحر التهاني إلى جلالة الملك والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش، ونشكركم على كونكم أحد أقدم وأقرب أصدقائنا”.

كما أكد بلينكن على أن العلاقات “العميقة والدائمة” القائمة بين الولايات المتحدة والمغرب تشكل باستمرار “ركيزة للسلام والاستقرار لكلا البلدين وللمنطقة”.

وأضاف “نهنئ الملك محمد السادس على دوره في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، فضلا عن تعزيز مصالحنا المشتركة”.

كما شدد على أن الرباط وواشنطن تربطهما علاقة عميقة وتاريخية والتي “تعود بالنفع على شعبي البلدين”.

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تعليق واحد

  1. عند الله الملتقى ، انا عن نفسي لن اسمح لأحد ممن يحكمون ويسيرون ،عند الله آخذ حقي

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