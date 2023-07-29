حفلة للنجمة تايلور سويفت تتسبب بهزة أرضية في سياتل

2023-07-29 / 16:54
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هبة بريس - وكالات

قال علماء الزلازل في أميركا إن حفلة موسيقية للمغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت في وسط مدينة سياتل في نهاية الأسبوع الماضي تسببت بهز الأرض بشدة، مما أدى إلى حدوث هزات تعادل تقريباً زلزالًا بقوة 2.3 على مقياس ريختر، وفقاً لما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وقالت ماوس ريوش، عالمة الزلازل في “شبكة شمال غرب المحيط الهادئ للزلازل” التي تراقب نشاط الزلزال في شمال غرب المحيط الهادئ: “إنها بالتأكيد أكبر حفلة موسيقية لدينا منذ فترة، نتحدث عن 10 آلاف شخص وجميع الموسيقى والأدوات المرتبطة بالحفل الموسيقي”.

من جهته، قال جاكي كابلان أورباخ، عالم الزلازل في جامعة غرب واشنطن، إن ما تم تسجيله هو ما يسمى “الزلزال السريع”، وهو تسارع أرضي يبلغ حوالي 0.011 متر في الثانية.

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