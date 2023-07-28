علاكوش لهبة بريس: جميع النقابات متفقة على كافة النقط ولاداعي للمغالطات

2023-07-28 / 13:18
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق الجدل القائم حول العديد من النقاط التي كانت موضوع اقتراحات من قبل قواعد النقابات المشاركة في حوار اللجنة المشتركة لصياغة النظام الأساسي لأسرة التعليم، وفي سؤال لهبة بريس حول مايروج في شأن تشبت ثلاث نقابات بحذف مقترح المفتش الاداري والمالي في مقابل نقابة واحدة، كنقطة خلافية سترفع للجنة العليا يوم 23 غشت المقبل، أكد الكاتب العام للجامعة للحرة للتعليم ” يوسف علاكوش” في تصريح حصري لهبة بريس، أن ما يتم الترويج له لا أساس له من الصحة، مشددا بالقول أن هناك توافقات بين النقابات الأربع في كل النقط، ومن يروج ذلك يحاول اقناع أن هناك ثلاث نقابات ضد الجامعة الحرة للتعليم.

وأضاف علاكوش، أنه وكما كان مقررا اليوم الخميس، فقد اجتمعت اللجنة المشتركة بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع و ممثلي الوزارة حيث تم الحسم في التعديلات المقدمة في شأن النظام الأساسي لأسرة التعليم بشكل مشترك بين النقابات الاربع وممثلي الوزارة والتي سترفع للجنة العليا للحسم يوم 23 غشت 2023 برئاسة وزير التربية الوطنية، وسيصدر بلاغ اخباري مشترك للنقابات التعليمية الاربع الموقعة على اتفاق 14يناير 2023.

ويذكر، أن علاكوش سبق وأن اتهم في وقت سابق جهات لم يسمها بالاسم، بتسريب ما بات يعرف بمسودة القانون الأساسي لموظفي وموظفات قطاع التعليم في الوقت الميت لغاية معينة للتشويش على مخرجات المجالس الوطنية للنقابات التي شاركت في جولات الحوار.

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