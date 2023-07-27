ترحيل مهاجرين غير شرعيين.. السنغال تشكر المغرب لتكفله بالجرحى

أعربت حكومة السنغال عن تشكراتها للمملكة المغربية ل”تعاونها” في عملية ترحيل مجموعة من خمسين مهاجرا سينغاليا غير شرعي، وأيضا من أجل “التكفل بالجرحى”.

وتم الإعراب عن هذه التشكرات عقب زيارة قامت بها الثلاثاء والأربعاء للداخلة، الوزيرة المكلفة بالسنغاليين بالخارج، أنيت سيك، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية، ماكي سال.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية السنغالية أن المهمة استهدفت دعم السنغاليين في انتظار ترحيلهم الى بلدهم عقب محاولات للهجرة.

وأضاف البلاغ أن خمسين مواطنا مصابين بجروح تم ترحيلهم مساء الأربعاء عبر رحلة خاصة للقوات الجوية السنغالية.

وذكر البلاغ ان “الحكومة السنغالية تشكر الحكومة المغربية الشقيقة لتعاونها وتكفلها بالجرحى”.

ووصلت الطائرة التي نقلت الخمسين مهاجرا سنغاليا، الذين تم ترحيلهم من الداخلة، مساء أمس الأربعاء إلى مطار واكوم العسكري وعلى متنها عشرة سيدات وأطفال ورجالا في وضع صحي هش. وستقدم الحكومة السنغالية اليوم الخميس استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0