تاوريرت.. عمود كهربائي بسلك مكشوف يتسبب في وفاة طفلة بساحة عمومية
هبة بريس - وجدة
لقيت طفلة صغيرة حتفها مساء الأربعاء 26 يوليوز الجاري، بصعق كهربائي في الساحة المقابلة لعمالة تاوريرت.
وحسب مصادر مطلعة، أن الطفلة التي لا تتجاوز الثلاث سنوات كانت رفقة أسرتها بهذه الساحة التي تقصدها الساكنة مساء للاستجمام قبل أن تتحول إلى فاجعة بسبب سلك كهربائي مكشوف لعمود إنارة، صعق الضحية التي لفظت انفاسها الاخيرة وهي في طريقها للمستشفى الإقليمي للمدينة.
وهذا، أثارت الحادثة المؤسفة سخطا كبيرا لدى الساكنة، بسبب ما أسموه “تقصير” المسؤولين في إصلاح الاسلاك الكهربائية التي تترصدهم في الشارع العام وفي الساحات العمومية دون صيانة.
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18 تعليقات
اللهم ارحمها واغفر لها..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويها ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمها واغفر لها يآرب العالمين..
من يتحمل مسؤولية هاته الوفاة ..
على الآباء الإنتباه أكثر لابنائهم..
على جماعة توريرت تحمل مسؤولية ذالك..
نتمنى أن تغطى الأسلاك الكهربائية جيداً لتفادي تعرض أي آفة للأطفال..
اللهم ارحمها واغفر لها..
المسؤولية يتحملها الكل سواء المواطن أو المسؤول. لأن المواطن يرى الخطر و لا يهتم به. لو كان المواطن يبلغ عن كل شيء يشكل خطر لدى الأمن لما رأينا مثل هده الحوادث
كل أعمدة المدينة تقريبا مكشوفة في قاعدتها لانها تسرق هي واغطية البالوعات …اضافة إلى اهمال المصالح المعنية إلى درجة انني لا افارق ابنائي اطلاقا ولو في مكان خالي
قضاء الله وقدره عليها وعلا اهلها جعلها الله في الجنة والصبر لي اهليها عليها
هناك تقصير في بعض الاماكن الخاصة لي الاسراحة من مراقباتها من اضاءة وحفر لم تغطا وكراس مكسورة وغير واضحة ووووووو الا ما الادالك
حقا انه للمواطن دور في الموضوع ولاكن المسؤولين علا مثل هذه المناطق مسؤولين عنها اكتر لانهم سمحو لهؤلاء المواطنين بالاستجمام بها لدا لاتفتح في وجه المواطنين حتا تكون مراقبة من كل مايدور حولها
هو حقا لا نهرب من كل ماهو مكتوب علينا ولاكن هناك بعض التقصير في مثل هذه السحات العمومية
على جماعة تاوريرت تحمل كامل المسؤولية لأنها قصرت في إصلاح الأعمدة الكهربائية التي تم إتلافها من طرف بعض الأشخاص الذين يلجؤون إلى تخريبها قصد سرقة القاطعات stop cercuit
يجب على العائلة ان ترفع دعوة قضائية ضد الجماعة الحضرية للمدينة لان هناك مسؤلين في الجماعة خاصين بالكهرباء وما ينجم عنها كل يتعلق الانارة وشاكلها هناك مختصين الدين لا يقومون بالواجب.
لدالك يجيب مقاسات الجماعة
كما أنه يجب على المسؤلين في جميع المناطق ان يقموا بواجبهم المهني لكي لا تتكرر مثل هاده المأساة
لان هناك كتير من الأسلاك العارية في جميع المناطق وكذالك ( les tiges de fixation des l’ampadaires
d’eclairges publiques sont apparentes au niveaux des passages piétons est personne ne tien en consederations de ses anomalies.
اصحاب الي كقلبو على الحديد ربما هما السبب في سرقة غطاء العمود
لا مراقبة ولا محاسبة استهتار بحياة الناس