تاوريرت.. عمود كهربائي بسلك مكشوف يتسبب في وفاة طفلة بساحة عمومية

هبة بريس - وجدة

لقيت طفلة صغيرة حتفها مساء الأربعاء 26 يوليوز الجاري، بصعق كهربائي في الساحة المقابلة لعمالة تاوريرت.

وحسب مصادر مطلعة، أن الطفلة التي لا تتجاوز الثلاث سنوات كانت رفقة أسرتها بهذه الساحة التي تقصدها الساكنة مساء للاستجمام قبل أن تتحول إلى فاجعة بسبب سلك كهربائي مكشوف لعمود إنارة، صعق الضحية التي لفظت انفاسها الاخيرة وهي في طريقها للمستشفى الإقليمي للمدينة.

وهذا، أثارت الحادثة المؤسفة سخطا كبيرا لدى الساكنة، بسبب ما أسموه “تقصير” المسؤولين في إصلاح الاسلاك الكهربائية التي تترصدهم في الشارع العام وفي الساحات العمومية دون صيانة.

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