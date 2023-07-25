البرلمان الليبي يعتمد خريطة الطريق وتشكيل حكومة جديدة

هبة بريس - وكالات

قرر البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، خريطة الطريق الصادرة عن لجنة “6+6” المنبثقة عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

صوّت البرلمان بالأغلبية المطلقة على اعتماد خريطة الطريق مع إدخال بعض التعديلات والملاحظات التي اقترحها النواب.

وأعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.

وأكد صالح أنه يجب على المترشح لرئاسة الحكومة الجديدة الحصول على تزكية من 15 نائبا و10 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة.

وشدد صالح على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها، بالإضافة إلى تحديد شروط اختيار رئيس الوزراء وانتهاء ولاية حكومته في المدة المحددة.

وأشار صالح إلى أن الحكومة المصغرة يختارها رئيس الوزراء مع مراعاة المناطق الجغرافية، وتتم إحالة هذه الملاحظات إلى لجنة 6+6؛ لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي.

وتتضمن خريطة الطريق التي اعتمدها البرلمان جدولا زمنيا مفصلا يحدد الخطوات والإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها المحددة.

كما تتضمن تحديد الآلية الكفيلة بتشكيل حكومة جديدة تتمتع بالشرعية وقادرة على الإشراف على العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0