الجيش والوداد يتعرفان على منافسيهما في دوري أبطال إفريقيا

هبة بريس

أجريت اليوم الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) قرعة الدورين التمهيديين، الأول والثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024)، والتي أسفرت عن تحديد منافسي ممثلي كرة القدم المغربية في البطولة.

وسيواجه فريق الجيش الملكي برسم الدور ال 64 من البطولة (الدور التمهيدي الأول) نادي أسكو كارا الطوغولي. ومن المقرر أن تقام منافسات هذا الدور في شهر غشت المقبل.

وسيواجه الفائز من مباراة الفريق العسكري المغربي والنادي الطوغولي، الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري في الدور التمهيدي الثاني الذي ستقام مبارياته ايام 15 و16 و17 شتنبر ذهابا و 29 و30 شتنبر و 1 اكتوبر إيابا.

وأعفت الكاف نادي الوداد الرياضي من لعب الدور التمهيدي الاول. وسيواجه الفريق البيضاوي في دور ال 32 الفائز من مباراة جينيراسيون فوت السينغالي وحافيا كوناكري الغيني.

وستُلعب الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 بنظام الذهاب والإياب، حيث ستتقدم الفرق الفائزة في الدورين التمهيدي الأول والثاني إلى دور المجموعات. وستُقام مباريات الدورين التمهيديين لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال شهري غشت وشتنبر المقبلين.

وستُلعب مباريات الدور التمهيدي الأول خلال أيام 18 و19 غشت في مرحلة الذهاب، و25 و26 من نفس الشهر في مرحلة الإياب.

وتم إعفاء 10 أندية من خوض دور الـ64 في دوري أبطال إفريقيا، وهي الأندية الأعلى تصنيفًا في القارة السمراء. ويتعلق الامر بالأهلي المصري ، والوداد البيضاوي والترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري، وسيمبا التنزاني، وبيراميدز المصري ، وبيترو دي لواندا الأنغولي، ومازيمبي الكونغولي، وحوريا الغيني.

وسيشارك 12 اتحادًا وطنيًا بفريقين في الموسم الجديد لدوري الأبطال، هي مصر، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، أنغولا، السودان، ليبيا، غينيا، تنزانيا، نيجيريا.

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