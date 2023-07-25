والد الشاف بوراك: “ابني استغل ضحايا الزلزال بهدف الدعاية”

2023-07-25 / 11:33
0
هبة بريس - وكالات

جدد إسماعيل أوزدمير نفي الاتهامات الموجّهة إليه من قبل نجله الشيف التركي الشهير بوراك حول بيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي، وذلك في أحدث ظهور إعلامي له منذ أن اتهمه نجله بالاحتيال قبل أيام في أزمة اندلعت بينهما قبل أشهر على خلفية قيام الشيف الشهير بتقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شهر فبراير الماضي، لكن والد الشيف يتهم نجله باستغلال الكارثة الإنسانية التي حلّت بالبلاد من أجل “الدعاية وكسب الشهرة”.

وقال أوزدمير والد الشيف المعروف في تصريحاتٍ نقلتها منصّة ODA Tv الإلكترونية التركية، إن نجله استغل الكارثة الطبيعية التي حلّت بالبلاد قبل نحو 6 أشهر، حيث قدّم المساعدة لضحايا الزلزال بهدف “الدعاية” و”لم يفعل ذلك من صميم قلبه”، على حدّ تعبيره.

كما تطرّق والد بوراك لزوجته، إذ اتهم نجله بحمل “جينات والدته”، متّهماً إياه بصنع عداوة معه، نافياً كل التهم التي يوجهها إليه نجله.

وقال في هذا الصدد: “لا علاقة لي بالاحتيال، وبوراك قدّم المساعدة لضحايا الزلزال بهدف الدعاية واستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق ذلك”، مضيفاً أنه “تغيّر بالفعل منذ نحو عامين”.

وكان بوراك قد اتهم والده قبل أيام ببيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي. وعلى إثر ذلك رفع دعوى قضائية بحق والده بتهمة الاحتيال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان الليبي يعتمد خريطة الطريق وتشكيل حكومة جديدة

البرلمان الليبي يعتمد خريطة الطريق وتشكيل حكومة جديدة

2023-07-25 / 15:00
Photo of فرنسا.. قت.يلان ومصاب في حادث إطلاق نار

فرنسا.. قت.يلان ومصاب في حادث إطلاق نار

2023-07-25 / 13:45
Photo of حجارة من السماء” تضرب شاطئا للعراة في السويد ..الحقيقة !!

حجارة من السماء” تضرب شاطئا للعراة في السويد ..الحقيقة…

2023-07-24 / 18:09
Photo of بوتين يوقع قانونا يحظر تغيير الجنس في روسيا

بوتين يوقع قانونا يحظر تغيير الجنس في روسيا

2023-07-24 / 17:00
Photo of الجزائر.. 15 وفاة و26 إصابة جراء حرائق الغابات

الجزائر.. 15 وفاة و26 إصابة جراء حرائق الغابات

2023-07-24 / 15:59
Photo of لأول مرة منذ 2017.. قطر تعين سفيرا فوق العادة لدى الإمارات

لأول مرة منذ 2017.. قطر تعين سفيرا فوق العادة…

2023-07-24 / 12:41
Photo of وداعا للعصفور الأزرق.. “تويتر” يعتمد شعاره الجديد

وداعا للعصفور الأزرق.. “تويتر” يعتمد شعاره الجديد

2023-07-24 / 11:31
Photo of بوتين يرفع الحد الأدنى لسن العسكريين في الاحتياط

بوتين يرفع الحد الأدنى لسن العسكريين في الاحتياط

2023-07-24 / 09:53
Photo of حوادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع تخلف 6 قتلى في شيكاغو

حوادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع تخلف 6 قتلى…

2023-07-23 / 23:18
Photo of نتيجة غير كافية لتشكيل الحكومة.. حزب الشعب اليميني ينال أكبر عدد من الأصوات بالانتخابات الإسبانية

نتيجة غير كافية لتشكيل الحكومة.. حزب الشعب اليميني ينال…

2023-07-23 / 22:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق