لاعب الأهلي المصري يعتدي بالصفع على الشيبي.. والأخير: “تعرضت للتهديد”
قام حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري بتصرف لارياضي وغير أخلاقي في حق المحترف المغربي بنادي بيراميدز محمد الشيبي عقب نهاية مباراة أمس الأحد التي جمعت الفريقين في الدوري المصري.
وشهدت نهاية هذه المباراة خلاف بين اللاعبين الشيبي و الشحات خاصة بعد هزيمة الأهلي المصري، وتطور هذا الخلاف، ليفاجئ الشحات الشيبي بصفعه على وجهه.
وروى الشيبي تفاصيل ما حدث عبر خاصية “الستوري” بتطبيق “إنستغرام، قائلا: “تعرضت للسب في مباراة السوبر المصري وأمس، مع مضايقات وضرب في المباراتين”.
وأضاف: “قبل واقعة أمس وقبل الصفع، كان في تهديد بكسر قدمي حيث قال لي: لو كنت بدأت المباراة لكسرت قدمك”.
وأردف: “وهو تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري، وكان سهل جدًا أنني أقوم بنفس الرد أو أكثر لكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز جعلني أتفادى أي رد في تلك اللحظة”.
وتابع: “حتى فيديو الصلح كان أمام الصحفيين وجاء بطلب من الطرف الأخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع”.
وأتم: “التأكيد على تهديد بالكسر في قدمي يهدد مسيرتي الكروية في الدوري المصري”.
17 تعليقات
انا لاحظت ان اللاعب المغربي تعرض للصفع ولم يحرك ساكنا في المرة القادمة سيصفعه الجميع لانه لو مد يديه ما تجرأ اللاعب المصري لصفعه. اقول له ياحمار مرغت وجهنا في التراب اعرف ان المغاربة دمهم سخون ويردون الصاع صاعين.
يجب محاكمة حسين الشحات ..
الكرة المصرية لازال الظلم قائما فيها ..
فيديو يوثق صفعة قوية في وجه محمد الشيبي ..
على الكاف محاكمة وتوقيف حسين الشحات ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.حسبي الله ونعم الوكيل..
الأهلي المصري يعتدي على كل الاعبيين في حالة الخسارة..
على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التحرك..
لا حول ولا قوة إلا بالله ما هده العنصرية يا ربي هل هؤلاء مسلمين ام مادا فيه جينات الفراعنة إنه خفيد رمسيس الفرعون الدي قال انا ربكم الأعلى وكما أغرق الله فرعون في البحر إن شاء الله سوف تتحطم بهم الطائرة في السماء
نتمنى ان يتدخل الكاف في هاته الواقعة..
انعدام السلوك والأخلاق لدى شحات حسين..
اللهم انتقم منه..
معروف على والديهم سمايت معروف عليهم هدا الافعال ترات تيمومي
الشيبي كون صرفقو شي لاعب مغربي كون طلع ليه فوق راسو . مع البراني كيديرو فيها الأخلاق و الشفوي
سير حتارف في بلاد الوقواق أحسن لك من هاد الجهلة لي ماكيعرفوش الروح الرياضية
انت تمتل كرامة المغاربة كلهم. كان عليك الرد عليه .ولكمه لأنك اطول منه واقوى .كرهت مشاهدة ذلك الفيديو .واحسيت بحرقة في قلبي متلي متل جميع المغاربة.
ماكاين لا صلح ولا هم يحزنون على فريق الشيبي تقديم شكاية للاتحاد المصري و الكاف و الفيفا، مزيان صرفقني و طلب الصلح اللاعبين المصريين ليست لهم أي تربية او اخلاق او روح رياضية، لا زالت صورة محمد التيمومي أمام أعيننا حيث لازال يعاني من الكسر الذي تعرض له من طرف اللاعب المصري لا سامحه الله واوقف مسيرته الكروية