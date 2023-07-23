رسميا.. موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس “الكاف

هبة بريس_ رياضة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن موعد سحب قرعة مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024، سيكون بعد غد الثلاثاء 25 يوليوز، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح “الكاف” في بلاغ رسمي عبر موقعه الالكتروني، أنه سيتم إجراء القرعة ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا (غرينيتش+1)، بمقر الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويمثل كرة القدم المغربية خلال هذا الموسم، في مسابقة أبطال إفريقيا فريقي الجيش الملكي والوداد الرياضي، بينما يشارك في بطولة كأس الكونفدرالية فريقيدوري الأبطال نهضة بركان والفتح الرياضي.

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