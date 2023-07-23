Police officers watch as a convoy carrying members of the British media leaves the British Embassy in Tehran, Iran August 23, 2015. Britain reopened its embassy in Tehran on Sunday, nearly four years after protesters ransacked the ambassador's residence and burned the Union Jack. In a signal of the most striking thaw in Western ties with Iran for over a decade, Foreign Secretary Philip Hammond watched the British flag being raised in the garden of the opulent 19th century building while the national anthem played. REUTERS/Darren Staples

إيران.. م…قتل 4 رجال شرطة في “كمين” جنوب شرقي البلاد

2023-07-23 / 13:58
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هبة بريس _ وكالات

إ
قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، إن أربعة عناصر على الأقل من دورية لشرطة الطرق قتلوا في هجوم وصفته بـ”الإرهابي” في مدينة زاهدان ذات الأغلبية السنية بالمنطقة الجنوبية الشرقية المضطربة من البلاد، وفقا لرويترز.

وأضافت أن أمرا قضائيا صدر بملاحقة مرتكبي الهجوم.

وجاء في تقرير تسنيم أن “مهاجمين قاموا اليوم بنصب كمين لسيارة للشرطة (..) وأطلقوا النار عليها”.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن أفراد الشرطة كانوا في دورية معتادة على طريق يربط بين بلدتي خاش وتفتان على بعد 1200 كيلومتر إلى جنوب شرق العاصمة طهران، في محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة، عندما تعرضوا لهجوم من قبل الإرهابيين، في إشارة إلى جماعات انفصالية، وفقا لأسوشيتد برس.

ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم، وما هي دوافعها.

وشهدت المحافظة اشتباكات متعددة بين قوات الأمن الإيرانية ومهربي المخدرات، بالإضافة إلى جماعة انفصالية سنية تابعة لتنظيم القاعدة، تعرف باسم “جيش العدل”.

وتعد المحافظة طريقا معروفا لتهريب المخدرات والبشر من باكستان وأفغانستان إلى أوروبا ودول الخليج العربي وأماكن أخرى، وفقا لأسوشيتد برس.

وزاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان المتاخم لباكستان وأفغانستان. وهذا الإقليم من أفقر أقاليم البلاد، وفقا لرويترز

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