لوبارزيان: باريس سيمنع مبابي من التدرب مع الفريق الأساسي

هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة “لوبارزيان” عن تطور جديد في علاقة باريس سان جيرمان مع نجمه الأول كيليان مبابي.

وبعد أن استبعد باريس سان جيرمان نجمه الأول من رحلة الفريق التحضيرية باليابان كشفت الصحيفة الفرنسية أن إدارة النادي الفرنسي قررت منع مبابي من التدرب مع الفريق الأساسي، وإبعاده عن المجموعة التي ستشارك في الجولة التحضيرية في اليابان وكوريا الجنوبية.

وأعلن باريس سان جيرمان عن قائمة من 29 لاعبا تم استدعاؤهم للمعسكر التدريبي في اليابان، حيث سيلعب الفريق الذي يدربه لويس إنريكي 4 مباريات ودية، وتواجد اسم البرازيلي نيمار بينما لم يتواجد اسم مبابي.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من مشاركة مبابي في مباراة باريس سان جيرمان أمام لوهافر أمس الجمعة حيث سجل هدفا في الفوز 2/0.

وبعد المباراة عبر مبابي عن سعادته باللعب إلى جانب شقيقه إيثان في المباراة.

لكن بعد ذلك قررت إدارة باريس سان جيرمان استبعاد مبابي من بعثة الفريق المسافرة إلى اليابان لخوض جولة تحضيرية استعدادا للموسم المقبل.

جاء ذلك قبل أن تقرر إدارة النادي الفرنسي منع مبابي من التدرب مع الفريق الأول.

وقد يشير ذلك إلى اقتراب رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، بعد 6 سنوات من انضمامه للفريق.

وانتقل مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة إعارة قبل أن تتم بشكل دائم بعد عام واحد مقابل 180 مليون يورو.

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