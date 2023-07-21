عواصف رعدية وأمطار غزيرة تضرب شمال إيطاليا

2023-07-21 / 21:23
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

شهدت مدينة ميلانُـو وضواحيها بشمال إيطاليا هبوب عاصفة رافقها نزول حبات ثلجية بأحجام كبيرة، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة، خاصة السيارات التي تسير على الطرقات في إقليم مونزا بريانزا .

وسببت العاصفة إلحاق أضرار بالسيارات والأشجار، وشهدت الطرقات تكدس للسيارات التي أوقفت حركة المرور بسبب تهشم زجاجها في العاصفة الثلجية، وفق ما اطلعت عليه هبة بريس صباح اليوم.

ووردت قبل قليل أنباء عن وقوع عدة حوادث اصطدام سيارات، فيما أصيب بعض الأشخاص بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور.

​وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع لعدة ساعات بسبب سوء أحوال الطقس، حيث لم تتمكن فرق الإنقاذ من البدء بمهامها بشكل فوري.

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