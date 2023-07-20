إصابة إسرائيلي بجروح “خطيرة” بحادثة طعن في القدس الغربية

2023-07-20 / 18:16
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هبة بريس _ وكالات

أصيب إسرائيلي، الخميس، “بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن” في حيّ غيلو في القدس الغربية، وفق الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنّها تلقت بلاغاً عن حادث طعن في حي غيلو، حيث تمت إحالة شخص مصاب بجروح خطيرة من مكان الحادث لتلقي العلاج الطبي.

وأضافت: “تم استدعاء أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وشرعوا بنشاط مسح وتمشيط عن أحد المشتبهين بتورطه بارتكاب الطعن، حيث قام بالهرب من مكان الحادث”.

بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عبر موقعها الإلكتروني إنّ إسرائيليا يبلغ من العمر 30 عاما أصيب بجروح خطيرة، إثر تعرضه للطعن في حيّ غيلو بالقدس الغربية.

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