مرة أخرى.. الحكومة تطمئن مغاربة العالم: “لن نسمح بمس حقوقكم”
هبة بريس - الرباط
مرة أخرى، طمأنت الحكومة، الجالية المغربية المقيمة بالخارج بخصوص اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، مخاطبا الجالية “لا تقلقوا الحكومة المغربية لن تسمح بأن يتم مس أي حقوق ديالكم”.
وأضاف بايتاس أن “الاتفاقية وقعت في 2019 أي في ظل الحكومة السابقة، وهناك من يريد إقحام هذه الحكومة، لكن هناك استمرارية المرفق”.. مسترسلا بالقول “حنا الاتفاقية ماشي كنقولو مبقاتش، لكن كنأكدو بأنو مغا،يش يكون أي مس لوضعية وحقوق مغاربة العالم”.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا “البرلمان خدا موقف وطلب من الحكومة إعادة النظر في هذه الاتفاقية، والحكومة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية لهذا القرار” وفق قوله
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3 تعليقات
لا ثقة فيكم، عسل فيه سم
تغامرون ب 10 مليار دولار سنويا من العملة الصعبة من الجالية الوفية لوطنها. اعلموا أن اوربا بقيادة فرنسا في حسد و بغض من هذه التحويلات و يحاولون معاقبة مصادرها.
ايتها وايها المغاربة المغتربين مثلي، لقد اتظح ان هناك اتفاق او في الطريق بتقديم المعلومات عن ممتلكات الجالية، ولهذا يجب على كل شخص يعيش من المساعدات او لديه سكن ممول من الدولة فل يتحد القرار الآن قبل فوات الاوان الأموال البكي سحبها او وضعها في اسم آخر وانا لا انصح بذلك، السكن المحفز بيعه او كتابته في اسم آخر من لم يأخد مساعدات… والا سوف تموتون بالفقسة عند فوت الأواني…انا كنت غادي نسافر التركيا هذا الصيف فقرر تتغير وجهة سفري إلى المغرب للأسف، من أجل سحب وغلق حسابي البكي عند فقط برطمة من السكن الاقتصادي حينما تنتهي 4 سنين سوف ابيعها… الله يهدي ماخلق
فلتحيا حكومتنا، فهي لن تسمح بلمس حقوقنا. كل ما في الأمر انها ستجعل ممتلكاتنا ومعلوماتنا فيد دول اجنبية. مالكم ياصاحبي نيتكم عوجة هادشي را من أجل مصلحة الوطن. (اسحبوا أموالكم او حولوها إلى دول تحترم نفسها وماطنيها)، عادوا والله او قالهم البنك الدولي بيعوا لينا شي مليون مغربي نديرو عليهم تجاربهم، تا يقولو لهوم عزلوا وتخيروا وما تخلصوا والو