إعلام أرجنتيني: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه “مسلسل ثابت “

2023-07-19 / 21:57
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هبة بريس _ الرباط

كتبت وكالة (ألترناتيف برس) الأرجنتينية في مقال رأي يتناول قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، أن الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه أصبح “مسلسلا ثابتا ولا رجعة فيه” ، بفضل الاستراتيجية التي يشرف على تنفيذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتحت عنوان “إسرائيل تعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء”، اعتبر المحلل السياسي أدالبرتو كارلوس أغوزينو أنه بهذا القرار “تعرضت البوليساريو مجددا لهزيمة دبلوماسية مدوية”، تنضاف تواليا إلى الهزيمة السابقة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، واعتراف نحو 15 دولة أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وسويسرا والنمسا ، وكذا افتتاح 28 قنصلية لدول إفريقية وعربية وكذا دول من أمريكا اللاتينية في الأقاليم الجنوبية.

وذكرت الوكالة الأرجنتينية أن القانون الدولي، يفيد بأن “فتح مكاتب قنصلية في منطقة متنازع عليها يعني الاعتراف الضمني بسيادة البلد الذي تدخل ضمن نفوذه الترابي، وفي هذه الحالة، يبقى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء مسألة لا جدال فيها”.

وفي معرض تذكيره بمضامين الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جلالة الملك ، كتب أغوزينو، أن هذه الرسالة أظهرت “العزم الراسخ على اتخاذ هذه الخطوة المهمة” بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل ، في إطار “الاتفاق الثلاثي” بين المملكة المغربية والولايات المتحدة واسرائيل.

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