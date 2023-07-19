سياسي فرنسي : ماذا تنتظر فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء ؟

تساءل النائب البرلماني الفرنسي بيير هنري دومون ،عن انتظار بلاده للاعتراف بدورها بسيادة المغرب على صحرائه.

و أضاف دومون في تغريدة على حسابه على تويتر أن الديموقراطيات الكبرى في العالم اختاروا هذا الاتجاه , لكن فرنسا لم تحدد موقفها بعد , مع أنها تعتبر صديق تاريخي للمملكة .. أمر غير مفهوم و مخيب للغاية بحسبه.

وفي ذات الشق ؛ قال النائب البريطاني عن حزب المحافظين، ليام فوكس، اليوم الأربعاء، إن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو “خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط”.

وأبرز فوكس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رؤية والتزام جلالة الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسلام سيرتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وسيبعث برسالة قوية إلى بقية العالم.

واعتبر في هذا الصدد، أن “المملكة المتحدة يجب أن تنضم إلى حلفائها وتتخذ موقفا بشأن هذه القضية، عبر دعم مخطط الحكم الذاتي، وهي الطريقة الملموسة الوحيدة للمنطقة للمضي قدما”.

وجاء تصريح فوكس على منوال رد فعل من عضو مجلس اللوردات البريطاني، ستيوارت بولاك ، الذي أشار، أمس الثلاثاء، إلى أن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على هذه المنطقة يعد “إشارة جيدة وسنشجع الحكومة البريطانية على اتباع نفس المسار”.

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