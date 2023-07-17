سيادة المغرب على صحرائه..وزير الخارجية الإسرائيلي يرحّب بقرار بلاده

2023-07-17 / 21:17
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هبة بريس _ الرباط

رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بقرار بلده “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية”.

وأفاد كوهين، في منشور على صفحته الرسمية بتويتر: “أرحب بإعلان رئيس الوزراء نتنياهو عن الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية”.

وأضاف “إن هذه الخطوة ستعزز العلاقات بين الدولتين وبين الشعبين وستساهم في الجهود المبذولة لتوسيع التعاون وتعميق السلام والاستقرار في منطقتنا”.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي، الاثنين 17 يوليوز 2023:

“توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل فخامة السيد بنيامين نتنياهو.

ومن خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة -نصره الله- قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا “سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.

وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

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