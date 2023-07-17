Israelis opposed to a contentious government plan to overhaul the judiciary wave Israeli flags and banners during a protest in support of U.S. President Joe Biden, who criticized the plan this week, outside of the U.S. Embassy Branch Office in Tel Aviv, Israel, Thursday, March 30, 2023. Netanyahu said Monday he was freezing the plan to give time to seek a compromise with his opponents, but protesters have vowed to continue their demonstrations, saying they don't trust him. (AP Photo/Oded Balilty)

بيان إسرائيلي: بايدن يدعو نتانياهو لـ”اجتماع” في واشنطن

2023-07-17 / 20:45
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هبة بريس _ وكالات

وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة الولايات المتحدة لعقد اجتماع، هو الأول منذ عودة نتانياهو إلى منصبه أواخر العام الماضي.

وقال مكتب نتانياهو في بيان “دعا الرئيس بايدن رئيس الوزراء نتانياهو لعقد اجتماع في الولايات المتحدة قريبا. قبل رئيس الوزراء الدعوة وتم الاتفاق على أن يقوم الفريقان الإسرائيلي والأميركي بتنسيق تفاصيل الاجتماع”.

وأضاف البيان أن نتانياهو وبايدن أجريا محادثات طويلة وودية، مشيرا إلى أن أنها “ركزت على تعزيز التحالف والحد من تهديدات إيران ووكلائها وجهود تحقيق الاستقرار في الضفة الغربي”.

وأبلغ نتانياهو الرئيس الأميركي بأنه سيحاول بناء “توافق عام واسع” في ما يتعلق بمشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي من شأنه أن يُجرّد أعلى محكمة في البلاد من الكثير من صلاحياتها.

وكان موقع أكسيوس، قد ذكر في وقت سابق، الاثنين، أن بايدن سيجري اتصالا هاتفيا بنتانياهو بعد تزايد الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية في إسرائيل.

ويستضيف بايدن، الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل عام 1948. ومن المقرر أيضا أن يلقي هرتسوغ كلمة أمام اجتماع مشترك للكونجرس الأميركي خلال زيارته لواشنطن.

وتأتي رحلته بعد فترة من العنف المتزايد في الضفة الغربية المحتلة، حيث طالت حكومة نتانياهو الدينية القومية انتقادات من إدارة بايدن بسبب استئناف بناء المستوطنات اليهودية.

ولم يتم استقبال نتانياهو بعد في البيت الأبيض على الرغم من فوزه بولاية سادسة.

وكان بايدن، قد رفض خلال مقابلة مع شبكة (سي.أن.أن) في التاسع من يوليو الجاري، الإفصاح عما إذا كان سيتم توجيه الدعوة لنتنياهو.

وقال بايدن في المقابلة “أعتقد أن (نتانياهو) يحاول… حل مشاكله الحالية من منظور ائتلافه”، واصفا حكومة نتانياهو بأنها “واحدة من الحكومات التي رأيتها تضم أكبر عدد من الأعضاء المتطرفين”.

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