لشعورها بـ”الوحدة”.. امرأة تجري 2761 مكالمة طوارئ

هبة بريس _ وكالات

اعتقلت الشرطة اليابانية امرأة تبلغ من العمر 51 عاما بعد أن أجرت 2761 مكالمة طوارئ كاذبة على مدار فترة تقرب من ثلاث سنوات، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

وذكرت تقارير محلية أن المتهمة وتدعى، هيروكو هاتاغامي، وتقيم بمدينة ماتسودو شرق العاصمة طوكيو، أجرت مكالمات طوارئ بشكل متكرر من هاتفها المحمول ووسائل أخرى خلال العامين والتسعة أشهر الماضية، من منزلها ومواقع أخرى في الحي الذي تقطن فيه.

واعترفت المتهمة بأنها أقدمت على فعلتها لأنها كانت تشعر بالوحدة، وتريد أن يستمع لها أحد ويهتم بها، على حد قولها

ويشار إلى أنه في عام 2013، تم القبض على امرأة يابانية، تبلغ من العمر 44 عاما، بعد أن اتصلت بالشرطة نحو 15 ألف مرة على مدار ستة أشهر، علما بأن أفرادا من سلطات إنفاذ القانون كانوا قد أنذروها في منزلها أكثر من 60 مرة قبل اعتقالها

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