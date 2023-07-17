Vehicles used by Japanese right-wing campaigners are stopped by policemen near the Chinese embassy in Tokyo. Vehicles used by Japanese right-wing campaigners are stopped by police officers on the road leading into the Chinese embassy in Tokyo April 17, 2005. Violence in China has raised concerns about a backlash in Japan, and police have tightened security at the Chinese embassy, consulates and residences after several incidents of harassment. REUTERS/Issei Kato

لشعورها بـ”الوحدة”.. امرأة تجري 2761 مكالمة طوارئ

2023-07-17 / 18:28
0
هبة بريس _ وكالات

اعتقلت الشرطة اليابانية امرأة تبلغ من العمر 51 عاما بعد أن أجرت 2761 مكالمة طوارئ كاذبة على مدار فترة تقرب من ثلاث سنوات، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

وذكرت تقارير محلية أن المتهمة وتدعى، هيروكو هاتاغامي، وتقيم بمدينة ماتسودو شرق العاصمة طوكيو، أجرت مكالمات طوارئ بشكل متكرر من هاتفها المحمول ووسائل أخرى خلال العامين والتسعة أشهر الماضية، من منزلها ومواقع أخرى في الحي الذي تقطن فيه.

واعترفت المتهمة بأنها أقدمت على فعلتها لأنها كانت تشعر بالوحدة، وتريد أن يستمع لها أحد ويهتم بها، على حد قولها

ويشار إلى أنه في عام 2013، تم القبض على امرأة يابانية، تبلغ من العمر 44 عاما، بعد أن اتصلت بالشرطة نحو 15 ألف مرة على مدار ستة أشهر، علما بأن أفرادا من سلطات إنفاذ القانون كانوا قد أنذروها في منزلها أكثر من 60 مرة قبل اعتقالها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان: “أنا مقتنع بأن بوتين يريد تمديد صفقة الحبوب”

أردوغان: “أنا مقتنع بأن بوتين يريد تمديد صفقة الحبوب”

2023-07-17 / 11:53
Photo of مجلس الأمن يعقد أول محادثات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

مجلس الأمن يعقد أول محادثات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

2023-07-17 / 11:28
Photo of قت.لى وجرحى في انهيار بناية جديدة في مصر

قت.لى وجرحى في انهيار بناية جديدة في مصر

2023-07-17 / 10:55
Photo of رسميا: روسيا تعلن توقف “صفقة الحبوب”

رسميا: روسيا تعلن توقف “صفقة الحبوب”

2023-07-17 / 10:24
Photo of في مصر.. سيدة تق.تل أطفالها الثلاثة انتقاما من طليقها

في مصر.. سيدة تق.تل أطفالها الثلاثة انتقاما من طليقها

2023-07-17 / 10:06
Photo of لبنان.. شخص يقتحم مصرفا مع نجله ويحرر أمواله

لبنان.. شخص يقتحم مصرفا مع نجله ويحرر أمواله

2023-07-17 / 09:24
Photo of فلوريدا ..طفلة بعمر 6 سنوات تنجو من خاطفها باستخدام أسنانها

فلوريدا ..طفلة بعمر 6 سنوات تنجو من خاطفها باستخدام…

2023-07-16 / 23:07
Photo of بولندا.. مقتل شخصين في هجوم بسلاح ناري في مدينة بوزنان

بولندا.. مقتل شخصين في هجوم بسلاح ناري في مدينة…

2023-07-16 / 22:38
Photo of راكبة تهبط اضطراريا بالنيابة عن “طيار مريض”بالولايات المتحدة الأمريكية

راكبة تهبط اضطراريا بالنيابة عن “طيار مريض”بالولايات المتحدة الأمريكية

2023-07-16 / 21:35
Photo of أمضيا شهورا في المحيط الهادئ..انقاذ بحار أسترالي وكلبه بأعجوبة

أمضيا شهورا في المحيط الهادئ..انقاذ بحار أسترالي وكلبه بأعجوبة

2023-07-16 / 19:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق