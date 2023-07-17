رسميا: إسرائيل تدرس فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة
هبة بريس
أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- أنه توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل فخامة السيد بنيامين نتنياهو.
ومن خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة -نصره الله- قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.
كما أفاد بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
8 تعليقات
وفي مقابل الاعتراف اش عطيتوهم من تحت الطابلة.
مليون ونصف مليون ميرووووووووووووووووووووووووووووووووك.
اعتراف الكيان وإن جاء متأخرا فهو تحصيل حاصل لعملية المقايضة بين البلدين. استنجد فيها كل واحد بالأخر ليشهد له زورا وبهتانا بما اغتصب من أراضي جيرانه خلافا للشرعية والقانون الدوليين.
اعلاش الا اعلا الاقل مسمعنا منهم عيب او ماجا منهم حتا شيعيب او جات عليهم
علا الاقل يحبوننا ولم نرا منهم اي حقد او بغد او حسد ليسو كجيراننا في الخريطة وفي الدين
اليهود المغاربة كباقي الدول العالمية يحبون المغرب 🇲🇦 وشعبه
نحن كمغاربة احرار لسنا بحاجة لي احد الصحراء مغربية حرة عن جد واب وللابد
اهلا وسهلا باي زئر لي وحدتنا التورابية عاملا او زائرا ودائما الله الوطن ااملك
مايهمنا هو من يريد السوء بي وطننا الحبيب واهله وشعبه