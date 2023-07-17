رسميا: إسرائيل تدرس فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة

هبة بريس

أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- أنه توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل فخامة السيد بنيامين نتنياهو.

ومن خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة -نصره الله- قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

كما أفاد بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0