نابولي يبدي رغبته في ضم الدولي المغربي حكيم زياش

2023-07-17 / 12:07
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي “سيري أ”، يرغب في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي حكيم زياش، من أجل تعزيز مركز الوسط.

وكتب الموقع الإخباري (كالسيو نابولي) أن إلغاء انتقال جناح تشيلسي إلى نادي النصر السعودي أعاد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك نابولي الذي أبدى حماسه لضم أسد الأطلس.

وأشار الموقع إلى أن المناقشات جارية بين الأطراف المختلفة وأن “أندية إيطالية أخرى تريد التعاقد مع زياش، نظرا لموهبته وإمكانياته”.

وبفضل مسيرته في مونديال 2022 وقدرته على خلق الفرص، أصبح الدولي المغربي لاعبا مطلوبا في سوق الانتقالات.

انضم زياش البالغ من العمر 30 عاما إلى تشيلسي من أجاكس مقابل 33 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

وكانت مسيرته مع البلوز غير منتظمة حيث عانى الدولي المغربي من العديد من التغييرات على رأس المديرية التقنية للنادي اللندني.

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