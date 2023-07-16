وزارة الصحة توضح بخصوص توزيع دماء مصاب “بالسيدا” على المرضى بالدار البيضاء

هبة بريس - الرباط

رد هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على ادعاءات تلوث دماء مريض مصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة “السيدا ” وتوزيعها على مرضى بالدار البيضاء .

وعبر هشام رحيل، خلال حديثه عن هذه القضية في برنامج “ديكريبناج” اليوم الأحد باذاعة “mfm”, عن استغرابه من تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي زعم من خلالها في أحد حواراته الأخيرة، أن هناك دم ملوث يحتوي على “السيدا” انتشر بالمغرب، بل الأكثر من ذلك ادعى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية على دراية بالموضوع وأن الدم الملوث تم نقله لسيدة دون علمها.

وأضاف هشام رحيل، إن هذا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان “ضد نفسه”، واعترف بأن الأمر خطير جدا ويهم صحة المغاربة، لكن لم يكشف صاحب التقرير الذي أنجز حول الدم الملوث شهر يوليوز 2019 ، لافتا الى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم يكن وزيرا للصحة شهر يوليوز 2019، وهو ما يثبت زيف ادعاءات رئيس الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، مبرزا أن آيت الطالب لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على السيدا.

واضاف رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مثل هاته التصريحات هدفها زرع الفتنة في المجتمع ، داعيا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي أن هناك دم ملوث بالسيد، انتُشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.

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